Indice di positività in crescita al 22%, da lunedì altre 4 Regioni passano in giallo (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Val d'osta. I dati confermano un drastico peggioramento dell'epidemia in Italia con 223 vittime nelle ultime 24 ore. Sempre più sotto pressione i reparti ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Val d'osta. I dati confermano un drastico peggioramento dell'epidemia in Italia con 223 vittime nelle ultime 24 ore. Sempre più sotto pressione i reparti ...

Advertising

Tg3web : L'indice di trasmissibilità del covid sale ancora e tocca 1,43. Cresce anche il tasso di positività, al 22 per cent… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: L'indice di trasmissibilità del covid sale ancora e tocca 1,43. Cresce anche il tasso di positività, al 22 per cento. In una se… - codeghino10 : RT @Tg3web: L'indice di trasmissibilità del covid sale ancora e tocca 1,43. Cresce anche il tasso di positività, al 22 per cento. In una se… - alcinx : RT @Tg3web: L'indice di trasmissibilità del covid sale ancora e tocca 1,43. Cresce anche il tasso di positività, al 22 per cento. In una se… - IlGiannon : @gabrielepx @GiovanniCaredd8 @Adnkronos Infatti lo stiamo vedendo, indice di positività superiore all'anno scorso (… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice positività Indice di positività in crescita al 22%, da lunedì altre 4 Regioni passano in giallo Sono Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Val d'osta. I dati confermano un drastico peggioramento dell'epidemia in Italia con 223 vittime nelle ultime 24 ore. Sempre più sotto pressione i reparti ...

Altre 4 Regioni sono in zona gialla "Mese catastrofico boom nei 20enni" I nuovi casi sono stati individuati su 492.172 tamponi effettuati, balzo del tasso di positività al ... L'indice Rt è 1,43 e quello ospedaliero intorno a 1,3 mentre il tasso di occupazione dei posti di ...

Covid, esclusi quelli di controllo, il 90 per cento dei tamponi è positivo IL GIORNO Sono Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Val d'osta. I dati confermano un drastico peggioramento dell'epidemia in Italia con 223 vittime nelle ultime 24 ore. Sempre più sotto pressione i reparti ...I nuovi casi sono stati individuati su 492.172 tamponi effettuati, balzo del tasso dial ... L'Rt è 1,43 e quello ospedaliero intorno a 1,3 mentre il tasso di occupazione dei posti di ...