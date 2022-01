Golden Globe 2022 | zero star | tante polemiche e cerimonia privata

Advertising

germanshepard8 : RT @markovaldo59: Un altro gigante del cinema ci ha lasciati. È morto #SidneyPoitier, primo attore afroamericano a vincere l'Oscar come mig… - FioravantiLeo : RT @markovaldo59: Un altro gigante del cinema ci ha lasciati. È morto #SidneyPoitier, primo attore afroamericano a vincere l'Oscar come mig… - tinyherm : Se lunedì mi sveglio e non vedo Benedict con il Golden globe I SWEAR- - bennyxx9 : Veloce thread cosa e chi penso vincerà domenica notte ai golden globe - Marco_dreams : Da lì in poi fu tutto un successo dietro l’altro: la nomination all’Oscar, il Golden Globe, e infine arrivò l’Oscar… -

Ultime Notizie dalla rete : Golden Globe

Si è spento a 94 anni l'attore Sidney Poitier, primo attore afroamericano a vincere l'Oscar nel 1964 per I gigli del campo che gli valse anche il. In bacheca anche l' Oscar alla carriera,...... la sua carriera di attore di cinema, consacrata appunto dall'Oscar nel 1964 per l'interpetazione del film I gigli del campo diretto dal regista Ralph Nelson, che gli valse anche il. Fra ...NEW YORK. Dopo la premiazione dei Golden Globe, che non andranno nemmeno in diretta in tv, anche il Sundance Film Festival 2022 sarà di nuovo virtuale come l’edizione precedente. L’aumento ...Nell'attesa di scoprire se, come in molti sperano, la fortunata pellicola riceverà lo stesso onore dall'Academy in occasione dei prossimi Oscar (intanto il film ha già passato la scrematura dei miglio ...