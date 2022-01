Golden Globe 2022 tutto privato e niente star | proteste contro la giuria per molestie e discriminazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo gli Oscar, per l’importanza del riconoscimento che spesso è un apripista per la stessa corsa alle statuette, ci sono i celebriche ogni anno, per cinema e tv, vengono assegnati a Los Angeles. Quest’anno però accade qualcosa di veramente increscioso per il riconoscimento che ha già fatto parlare i media: una cerimonia sottotono, domani 9 gennaio:pubblico, nessun presentatore e addiritturadiretta tv, dopo che l’emittente Nbc ha deciso di boicottare l’appuntamento. Già lo scorso anno i, a causa dell’emergenza sanitaria, erano stati consegnati in modo virtuale, con i soli presentatori e organizzatori in presenza e una cerimonia condotta tra New York e Los Angeles. Ma la vera ragione del “silenzio” che regnerà in questa edizione è un’altra: ...