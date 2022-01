Giudice sportivo: tutte le gare serie A non disputate sono ‘Sub iudice’ (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Giudice sportivo si è pronunciato sull`ultimo turno di serie A, la prima giornata di ritorno, ma solo - di fatto - per allungare i tempi della decisione. Nessun 3-0 a tavolino per le quattro partite non disputate (Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia) e neanche per l`Inter per la cui partita resta il "caso" della distinta sbagliata presentata dal Bologna. Il Giudice non si è ancora espresso nemmeno su Udinese-Salernitana, lo farà il 18 gennaio). Nell`ufficializzare i risultati della giornata, si legge "Sub iudice" accanto a Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilsi è pronunciato sull`ultimo turno diA, la prima giornata di ritorno, ma solo - di fatto - per alluni tempi della decisione. Nessun 3-0 a tavolino per le quattro partite non(Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia) e neanche per l`Inter per la cui partita resta il "caso" della distinta sbagliata presentata dal Bologna. Ilnon si è ancora espresso nemmeno su Udinese-Salernitana, lo farà il 18 gennaio). Nell`ufficializzare i risultati della giornata, si legge "Sub iudice" accanto a Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.

