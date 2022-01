Gf Vip, lite nella notte tra Sophie e Alessandro: interviene Soleil Sorge (Di sabato 8 gennaio 2022) Sophie Codegoni non ha digerito la preferenza che Alessandro ha dato a Gianmaria Antinolfi e nel post puntata i due fidanzati hanno litigato lite tra Sophie Codegoni e Alessandro. In puntata sono stati eletti i preferiti da ciascun vip per dare l’immunità ad alcuni concorrenti nella puntata di lunedì prossimo. Votazioni che stavolta sono state palesi. A sorpresa Alessandro Basciano non ha dato la sua preferenza alla fidanzata Sophie Codegoni, che invece ha votato lui, mentre Basciano ha voluto dare il suo voto a Gianmaria Antinolfi, ex flirt della modella e sua fidanzata, che ha ricambiato il voto del fidanzato di Sophie. Naturalmente la Codegoni c’è rimasta male e ne ha parlato, sfogandosi, con Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022)Codegoni non ha digerito la preferenza cheha dato a Gianmaria Antinolfi e nel post puntata i due fidanzati hanno litigatotraCodegoni e. In puntata sono stati eletti i preferiti da ciascun vip per dare l’immunità ad alcuni concorrentipuntata di lunedì prossimo. Votazioni che stavolta sono state palesi. A sorpresaBasciano non ha dato la sua preferenza alla fidanzataCodegoni, che invece ha votato lui, mentre Basciano ha voluto dare il suo voto a Gianmaria Antinolfi, ex flirt della modella e sua fidanzata, che ha ricambiato il voto del fidanzato di. Naturalmente la Codegoni c’è rimasta male e ne ha parlato, sfogandosi, con Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo e ...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Grande Fratello Vip 6: Manila è convinta che la lite non c'entri con il cibo | Gossip News Italia - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6: Manila è convinta che la lite non c`entri con il cibo | Gossip News Italia #fratello #manila… - infoitcultura : Lite Lulu – Soleil al Gf Vip: “Vai a scuola che della vita non sai un…” - infoitcultura : GF Vip, Soleil scoppia in lacrime: la lite fra Katia e Lulù ha scosso tutti - Carmod1Isabeldo : Soleil Sorge crolla al GF Vip/ Piange dopo la lite tra Katia Ricciarelli e Lulù e… -