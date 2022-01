(Di sabato 8 gennaio 2022) Fine pena, mai per la Cina.e Kaisa un altro gruppo immobiliareè in difficoltà, a testimonianza della crisi del settore, che vale il 25% del Pil nazionale, della quale non sembra vedersi la fine. Si tratta di, ritenuto fin qui una delle società immobiliari più affidabili, capace di superare le turbolenze del settore. Almeno fino ad oggi. Il gruppo è risultato inadempiente avendo ripagato solo 147 milioni di yuan di un prestito complessivo del valore di 792 milioni di yuan. Lo scoperto dunque riguarda un controvalore di 645 milioni di yuan, pari a 101 milioni di dollari. Un canovaccio che ricordo molto da vicino un’altra crisi, forse più drammatica, quella di, il principale conglomerato immobiliare. Nel dettaglio, il default riguarda ...

Advertising

formichenews : Effetto domino sul mattone cinese. Dopo Evergrande cade Shimao L'articolo di Gianluca Zapponini (@gianluzappo)… - DebiruS : @aoimotion Sono sempre meglio dei miei vicini, strillano tutti, genitori e figli, quando c'è la calma atavica prima… - AngelStoneCB : @drsmoda Probabile effetto domino… Comunque pare la cosa che temono di più sono le dirette con centinaia di migliai… - Giovann63254772 : @marymolitierno1 Ovvio che si, l’effetto domino ahimè é partito e i danni sn stati fatti - alessandro_972 : RT @giampieromsc: @NicolaPorro @NicolaPorro Un 'Avviso di Garanzia' a Speranza ci basta. L'effetto domino diventa quasi un optional. Della… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto domino

Formiche.net

"Questi numeri, in aggiunta ai nuovi casi giornalieri ed al possibilenei prossimi giorni, in vista della riapertura delle scuole " afferma Giulia Fresca, Capogruppo di Manfredonia ...Il Lecco ha virato con Bianchimano , Ancona e Pro Sesto sono alla finestra in attesa che s'inneschi l'che gli permetterebbe di competere per assicurarsi l'attaccante in cerca di ...La regola generale e la circolare del Ministero della Salute. Le informazioni e la normativa. La profilassi nei bambini ...L’imminente riapertura delle scuole e la preoccupante ascesa dei contagi in città, deve divenire una priorità assoluta della Amministrazione Comunale. Dal bollettino epidemiologico della Prefettura di ...