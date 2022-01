È in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50 (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sull'obbligo vaccinale per gli over-50. "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022" vi si legge, "l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (...) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'". Viene specificato che "l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore". Chi è stato colpito dal Covid può rinviare la vaccinazione "fino ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sull'per gli-50. "Dalla data di entrata indella presente disposizione e fino al 15 giugno 2022" vi si legge, "l'per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (...) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'". Viene specificato che "l'non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore". Chi è stato colpito dal Covid può rinviare la vaccinazione "fino ...

borghi_claudio : Guardate che è inutile perdere tempo a scannarsi sui social pro o contro l'#obbligo #ObbligoVaccinale Riguarda poc… - GiovaQuez : Cortocircuito Salute-Chigi su #obbligo vaccinale over 50. Per i primi la misura entra in vigore dal 1 febbraio, ma… - RaiNews : L'obbligo vaccinale per gli over 50 sarà in vigore da subito, 'da quando il decreto viene pubblicato', chiarisce il… - thalassa2008 : RT @Agenzia_Italia: È in vigore l'#ObbligoVaccinale per gli #Over50 - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito per g… -