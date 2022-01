Costa Concordia | bimbi in lacrime | spinte | botte | nel fuggi fuggi cose orribili

Advertising

CorriereRomagna : Dieci anni fa il dramma della Costa Concordia, il ricordo dei passeggeri ravennati: 'Quei tavolini che volavano via… - infoitinterno : Costa Concordia, il nostro Titanic - infoitinterno : Costa Concordia, i dieci anni dall’incubo dei fratelli Brolli: «Il ricordo più forte? L’egoismo di chi correva per… - infoitinterno : Costa Concordia, il naufragio 10 anni fa: una storia tragica di sciatteria (e di rimozione collettiva) - romi_andrio : RT @Avvenire_Nei: Il parroco: quella notte della Concordia aprii la chiesa ai naufraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Concordia

Vanessa Brolli, 24 anni da Misano Adriatico è insieme ai genitori, alla sorella Federica e il fratello Omar, tra i sopravvissuti del naufragio di LORENZO MUCCIOLI Articolo, un dolore lungo dieci anni. Schettino punta a un nuovo processoSono passati ormai dieci anni da quel tremendo 13 gennaio 2012, quando il naufragio dellatrasformò la crociera da sogno in una tragedia. Il bilancio finale fu di una trentina di morti e centinaia di feriti. A bordo dell'imbarcazione c'erano anche quattro ravennati: tre di ...Elena Miccoli, titolare del salone di parrucchieri Quintessence, era a bordo della Costa Concordia la notte di dieci anni fa in cui la nave naufragò al largo dell’Isola del Giglio. Era uno dei tanti r ...di Michela Berti "Quella frase, quell’ultima frase “Salga a bordo, cazzo“ racchiude il senso della pietas e dell’humanitas che devono essere in ogni comportamento. Era la sesta comunicazione che facev ...