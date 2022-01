Calcio, la Lega Serie A vince tre ricorsi al Tar contro le Asl (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell’Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaA ha vinto tre dei quattropresentatii provvedimenti delle ASL locali. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alladopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell’Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

