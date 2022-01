Calcio: Genoa, ufficiale l'acquisto di Yeboah (Di sabato 8 gennaio 2022) Genova, 8 gen. - (Adnkronos) - Il Genoa ufficializza il terzo colpo di questo mercato: dopo Hefti e Ostigard, il club annuncia l'acquisto di Kelvin Yeboah, attaccante classe 2000 nato in Ghana ma naturalizzato italiano che arriva dallo Sturm Graz a titolo definitivo per sei milioni e mezzo. Si tratta di un colpo importante: Yeboah, infatti, è il calciatore italiano che segna di più, dopo Ciro Immobile. Da inizio stagione ha già messo a segno 14 gol e 10 assist tra campionato austriaco e coppe. Yeboah porterà la maglia numero 45. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Genova, 8 gen. - (Adnkronos) - Ilufficializza il terzo colpo di questo mercato: dopo Hefti e Ostigard, il club annuncia l'di Kelvin, attaccante classe 2000 nato in Ghana ma naturalizzato italiano che arriva dallo Sturm Graz a titolo definitivo per sei milioni e mezzo. Si tratta di un colpo importante:, infatti, è il calciatore italiano che segna di più, dopo Ciro Immobile. Da inizio stagione ha già messo a segno 14 gol e 10 assist tra campionato austriaco e coppe.porterà la maglia numero 45.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Spors: 'Yeboah? Siamo molto contenti di averlo riportato in Italia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Spors: 'Yeboah? Siamo molto contenti di averlo riportato in Italia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Spors: 'Yeboah? Siamo molto contenti di averlo riportato in Italia' - napolimagazine : GENOA - Spors: 'Yeboah? Siamo molto contenti di averlo riportato in Italia' - apetrazzuolo : GENOA - Spors: 'Yeboah? Siamo molto contenti di averlo riportato in Italia' -