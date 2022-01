Calcio: 100 anni fa nasceva Franchi; la lettera del figlio (Di sabato 8 gennaio 2022) "Caro babbo, oggi è il giorno del tuo centesimo compleanno. Ci hai lasciato troppo presto, sono 39 anni che ci manchi …. voglio raccontarti quello che è successo da quando te ne sei andato". Comincia ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) "Caro babbo, oggi è il giorno del tuo centesimo compleanno. Ci hai lasciato troppo presto, sono 39che ci manchi …. voglio raccontarti quello che è successo da quando te ne sei andato". Comincia ...

Advertising

DomenicoDD_ : RT @90ordnasselA: Se devi chiudere gli stadi e per evitare il collasso del sistema calcio, l’unica soluzione è sospendere per 2 settimane e… - MaggicaPolly : Introducete un obbligo vaccinale serio, non con una sanzione una tantum di 100 euro. E non è questione di arrabbiar… - roby_istanbul : RT @YvanGoSlow24: +++ Nuovo provvedimento della Lega Calcio: per evitare nuove restrizioni ed abbassare il rischio contagi le partite verra… - glooit : Calcio: 100 anni fa nasceva Franchi; la lettera del figlio leggi su Gloo - Nerot45888119 : RT @90ordnasselA: Se devi chiudere gli stadi e per evitare il collasso del sistema calcio, l’unica soluzione è sospendere per 2 settimane e… -