Amici 21, tra LDA ed Elena volano offese e parole grosse: "Mi stai sul ca**o!" Nella giornata di ieri, Luca D'Alessio ed Elena Manuele hanno avuto l'ennesimo duro confronto. La lite è avvenuta in Casetta, di fronte agli altri allievi di Amici 21 (che sono anche coinquilini, visto che vivono nello stesso appartamento), è stata causata come spesso accade dai turni delle pulizie. Finora i due cantanti hanno fatto coppia nel pulire, ma durante un acceso confronto con gli altri compagni, in molti hanno accusato Luca di essere molto più lavativo di Elena e di non pulire con altrettanta accuratezza.

