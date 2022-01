All Creatures Great and Small, PBS rinnova la serie per una terza e quarta stagione (Di sabato 8 gennaio 2022) La serie di PBS All Creatures Great and Small è appena stata rinnovata per altre due stagioni dall'emittente statunitense. Non ha ancora fatto in tempo ad andare in onda la seconda stagione di All Creatures Great and Small, che l'acclamata serie tv di PBS è già stata rinnovata per altre due stagioni. Prodotto e distribuito all'interno del contenitore Masterpiece su PBS, ma anche su altri canali come il network britannico Channel 5, lo show basato sugli omonimi libri di James Alfred Wight (conosciuto come James Herriot) che debutterà in tv domenica 9 gennaio con la sua seconda stagione, sembra avere un brillante futuro davanti a sé, dato che sono già in cassaforte la ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 gennaio 2022) Ladi PBS Allandè appena statata per altre due stagioni dall'emittente statunitense. Non ha ancora fatto in tempo ad andare in onda la secondadi Alland, che l'acclamatatv di PBS è già statata per altre due stagioni. Prodotto e distribuito all'interno del contenitore Masterpiece su PBS, ma anche su altri canali come il network britannico Channel 5, lo show basato sugli omonimi libri di James Alfred Wight (conosciuto come James Herriot) che debutterà in tv domenica 9 gennaio con la sua seconda, sembra avere un brillante futuro davanti a sé, dato che sono già in cassaforte la ...

Advertising

masspb07 : Vivi e lascia vivere, andando in pace con tutte le creature, alla ricerca del bene che è in Dio… Live and let live,… - alanbelgio : @MiuccioPrado lick it up? sei sicuro? il problema è che all'epoca erano struccati e non so chi è chi. cmq ricordo b… -