Ahmaud Arbery, ergastolo per i suoi tre assassini (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo il verdetto di novembre, per le leggi della Georgia la sentenza non sarebbe potuta essere molto diversa: l'ergastolo per ognuno dei tre uomini colpevoli dell'omicidio di Ahmaud Arbery, il 25enne nero ucciso due anni fa mentre faceva jogging a Satilla Shores, un quartiere di Brunswick. Per Travis McMichael – che ha premuto il grilletto ed è stato giudicato colpevole di omicidio volontario – e suo padre Greg McMichael (colpevole di felony murder – omicidio come conseguenza di un altro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

