Adriana Volpe esplode nella notte, bomba contro Alfonso Signorini: la situazione è precipitata (Di sabato 8 gennaio 2022) L’opinionista Adriana Volpe non si trattiene e spara una dura sentenza contro Alfonso Signorini: ecco tutti i dettagli della vicenda. Adriana Volpe al GF Vip (screenshot youtube)Adriana Volpe non le manda a dire e attacca duramente Alfonso Signorini sui social. La puntata di ieri è stata molto movimentata ed erano in tanti quelli che stavano aspettando una possibile eliminazione di Katia Ricciarelli. La gieffina, in questi giorni, ha pronunciato alcune affermazioni ritenute “razziste e cattive” nei confronti della principessa Lulù Selassiè che, ovviamente, non ha reagito pacificamente. Le ultime indiscrezioni avevano rivelato una possibile squalifica per entrambe le concorrenti, ma così non è ... Leggi su specialmag (Di sabato 8 gennaio 2022) L’opinionistanon si trattiene e spara una dura sentenza: ecco tutti i dettagli della vicenda.al GF Vip (screenshot youtube)non le manda a dire e attacca duramentesui social. La puntata di ieri è stata molto movimentata ed erano in tanti quelli che stavano aspettando una possibile eliminazione di Katia Ricciarelli. La gieffina, in questi giorni, ha pronunciato alcune affermazioni ritenute “razziste e cattive” nei confronti della principessa Lulù Selassiè che, ovviamente, non ha reagito pacificamente. Le ultime indiscrezioni avevano rivelato una possibile squalifica per entrambe le concorrenti, ma così non è ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Adriana Volpe, Luca Vismara, Claudio Napolitano e Antonello Lauretti! Giulia… - GrandeFratello : Adriana Volpe ci anticipa una puntata totalmente esplosiva! Eccola in diretta con noi! Twittate con #GFVIPPARTY pe… - GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - aled12_ : RT @ArtecoLily: ??Cosmery e Elena rese immuni da Adriana Volpe e Laura Freddi ?? #amicispoiler - MondoTV241 : GF Vip, Adriana Volpe su Katia Ricciarelli 'Ok dare una seconda possibilità ma la santificazione forse è troppo'… -