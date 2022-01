X Factor, cantante che ha vinto il talent oggi vive in un camper (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una cantante di X Factor si è raccontata attraverso le pagine del settimanale Di Più. L’artista vinse il programma nel 2010, quando ancora veniva trasmesso sulla Rai. Lei si chiama Natalia Beatrice Giannitrapani, meglio conosciuta come Nathalie. Dieci anni fa è stata lei a trionfare nel talent show, ma adesso la sua vita è completamente cambiata. La 42enne oggi fa una vita da nomade e gira il mondo con il suo camper. Una scelta di cui Nathalie è felice perché le consente di esprimere al meglio la sua creatività. “Stare sempre in viaggio mi aiuta a essere felice. Adoro il fatto di potermi spostare ogni volta che voglio, scoprendo ogni giorno un nuovo posto. Il camper è la mia dimensione ideale“, ha ammesso l’artista. La Giannitrapani ha raccontato di aver acquistato il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unadi Xsi è raccontata attraverso le pagine del settimanale Di Più. L’artista vinse il programma nel 2010, quando ancora veniva trasmesso sulla Rai. Lei si chiama Natalia Beatrice Giannitrapani, meglio conosciuta come Nathalie. Dieci anni fa è stata lei a trionfare nelshow, ma adesso la sua vita è completamente cambiata. La 42ennefa una vita da nomade e gira il mondo con il suo. Una scelta di cui Nathalie è felice perché le consente di esprimere al meglio la sua creatività. “Stare sempre in viaggio mi aiuta a essere felice. Adoro il fatto di potermi spostare ogni volta che voglio, scoprendo ogni giorno un nuovo posto. Ilè la mia dimensione ideale“, ha ammesso l’artista. La Giannitrapani ha raccontato di aver acquistato il ...

Advertising

IsaeChia : #XFactor, cantante che ha vinto il talent oggi vive in un camper - livia94077553 : Brooke ha fatto un'audizione per The X Factor ad Austin, Texas, non lontano dalla sua città natale a San Antonio, c… -