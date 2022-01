WTA Melbourne I 2022, Naomi Osaka e Simona Halep in semifinale, sorpresa Zheng (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche il torneo femminile tennistico di Melbourne I si ritrova con le ultime quattro pretendenti al titolo. In semifinale ci sono le prime tre teste di serie che hanno confermato la propria posizione di predominanza nel tabellone: nell’ordine Naomi Osaka, Simona Halep e Veronika Kudermetova. La giapponese sta riprendendo il proprio ritmo partita dopo quattro mesi di assenza dai campi e ci mette poco a prendere le misure alla tedesca Andrea Petkovic dominando il primo set, poi si specchia un po’ troppo ritrovandosi sotto ma infilando una striscia di cinque giochi ad uno sotto 2-4. Contro di lei ci sarà la Kudermetova, che si è imposta nel derby russo con Anastasia Potapova: sembrava un cammino abbastanza semplice dopo la prima frazione vinta per 6-2, ma si fa sorprendere dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche il torneo femminile tennistico diI si ritrova con le ultime quattro pretendenti al titolo. Inci sono le prime tre teste di serie che hanno confermato la propria posizione di predominanza nel tabellone: nell’ordinee Veronika Kudermetova. La giapponese sta riprendendo il proprio ritmo partita dopo quattro mesi di assenza dai campi e ci mette poco a prendere le misure alla tedesca Andrea Petkovic dominando il primo set, poi si specchia un po’ troppo ritrovandosi sotto ma infilando una striscia di cinque giochi ad uno sotto 2-4. Contro di lei ci sarà la Kudermetova, che si è imposta nel derby russo con Anastasia Potapova: sembrava un cammino abbastanza semplice dopo la prima frazione vinta per 6-2, ma si fa sorprendere dalla ...

Advertising

FiorinoLuca : Cancellato anche il visto di Renata #Voracova (numero 81 WTA in doppio classe 1983) a Melbourne. Attenzione agli s… - OA_Sport : Melbourne I, Naomi Osaka e Simona Halep sono in semifinale - zazoomblog : Tennis Wta: Barty in semifinale ad Adelaide sfiderà Swiatek. Bene Halep e Osaka a Melbourne 1 - #Tennis #Barty… - sportface2016 : #Tennis femminile, in #Australia le big non deludono: #Barty in semifinale contro #Swiatek ad #Adelaide, bene… - Giuli28_90 : RT @FiorinoLuca: Cancellato anche il visto di Renata #Voracova (numero 81 WTA in doppio classe 1983) a Melbourne. Attenzione agli sviluppi… -