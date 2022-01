Viola come il mare, Can Yaman torna sul set in Sicilia: “cercasi comparse” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Can Yaman torna in Sicilia per girare altre scene di “Viola come il mare” e la produzione cerca comparse a Terrasini Dopo aver girato alcune scene della serie “Viola come il mare” a Mondello (Palermo), Can Yaman e Francesca Chillemi tornano in Sicilia ma stavolta a Terrasini per continuare a girare parte della fiction che andrà in onda a marzo su Canale 5. Adesso la troupe sta cercando delle comparse per la nuova serie. Per poter partecipare al provino servono questi requisiti: avere un’età compresa tra i 25 e i 70 anni. Gli interessati potranno mandare una mail all’indirizzo: palermoextra@gmail.com. come riporta Balarm, nella mail ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Caninper girare altre scene di “il” e la produzione cercaa Terrasini Dopo aver girato alcune scene della serie “il” a Mondello (Palermo), Cane Francesca Chillemino inma stavolta a Terrasini per continuare a girare parte della fiction che andrà in onda a marzo su Canale 5. Adesso la troupe sta cercando delleper la nuova serie. Per poter partecipare al provino servono questi requisiti: avere un’età compresa tra i 25 e i 70 anni. Gli interessati potranno mandare una mail all’indirizzo: palermoextra@gmail.com.riporta Balarm, nella mail ...

