VENEZIA-MILAN: 10 curiosità in 90 secondi / News (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si avvicina sempre più VENEZIA-MILAN, ventunesima giornata di Serie A. Nella video News 10 curiosità e statistiche sul match del Penzo in soli 90 secondi. Tra strisce positive da mantenere e record da raggiungere. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si avvicina sempre più, ventunesima giornata di Serie A. Nella video10e statistiche sul match del Penzo in soli 90. Tra strisce positive da mantenere e record da raggiungere.

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - FraNasato : Secondo Sky Sport Ibrahimovic e Leao potrebbero giocare dall’inizio con il Venezia #Milan - redblackmirror1 : Venezia Milan per me è Javi Moreno che fa il fenomeno e poi purtroppo si f prendere la mano andando allo scontro co… - Frances13758250 : RT @LucaManinetti: Arbitro Venezia #Milan: ???Dirige l'incontro Irrati. ???Assistenti: Colarossi e Scarpa ???Quarto uomo: Meraviglia ???Var: Ma… -