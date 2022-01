Ucraina, von der Leyen: soluzione crisi deve passare per l'Europa (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'Qualsiasi soluzione deve passare per l'Europa'. Lo sostiene il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in merito alla crisi in Ucraina e al dialogo diretto tra Usa e Russia. 'Tutta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'Qualsiasiper l''. Lo sostiene il presidente della Commissione Ue, Ursula von derin merito allaine al dialogo diretto tra Usa e Russia. 'Tutta la ...

