Super green pass e obbligo vaccinale, Draghi e Speranza citati in giudizio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Libertario che oggi ha depositato un atto di citazione per dichiarare illegittimo sotto il profilo costituzionale il green pass e l’obbligo vaccinale. — Oggi il Partito Libertario ha depositato l’atto di citazione con ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma contro il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute per fare dichiarare l’illiceità costituzionale e sotto il profilo del diritto europeo della dichiarazione dello stato di emergenza, del green pass rafforzato e dell’obbligo vaccinale. Hanno proposto l’azione numerosi cittadini, tra i quali tutti i dirigenti del Partito Libertario, nonché l’Associazione di tutela dei diritti del cittadino “Diritto e Mercato”, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Libertario che oggi ha depositato un atto di citazione per dichiarare illegittimo sotto il profilo costituzionale ile l’. — Oggi il Partito Libertario ha depositato l’atto di citazione con ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma contro il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute per fare dichiarare l’illiceità costituzionale e sotto il profilo del diritto europeo della dichiarazione dello stato di emergenza, delrafforzato e dell’. Hanno proposto l’azione numerosi cittadini, tra i quali tutti i dirigenti del Partito Libertario, nonché l’Associazione di tutela dei diritti del cittadino “Diritto e Mercato”, ...

