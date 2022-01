Sequestrati dalla GdF di Palermo oltre 23 000 articoli per party non sicuri

Advertising

infoitinterno : Napoli, sequestrati 3 quintali di dolci: avrebbero riempito le calze dell'Epifania. «Coperti dalla polvere» - Cassio39592131 : RT @Cassio39592131: @ilmessaggeroit Una domanda, perchè i pagliacci giornalisti nn scrivono nulla dei soldi sequestrati dalla gdf a Repubbl… - Dissocillo : RT @Cassio39592131: @ilmessaggeroit Una domanda, perchè i pagliacci giornalisti nn scrivono nulla dei soldi sequestrati dalla gdf a Repubbl… - Alberto59032372 : RT @Cassio39592131: @ilmessaggeroit Una domanda, perchè i pagliacci giornalisti nn scrivono nulla dei soldi sequestrati dalla gdf a Repubbl… - ghino61 : RT @Cassio39592131: @ilmessaggeroit Una domanda, perchè i pagliacci giornalisti nn scrivono nulla dei soldi sequestrati dalla gdf a Repubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati dalla

PadovaOggi

... che nel marzo 2020 pubblicò su Instagram l'immagine del suo volto segnatomascherina dopo ... Martina Franca,15 mila giocattoli pericolosi e 8 mila catene luminose natalizieL'ipotesi della Procura e' che una perdita di gasrete di distribuzione del metano abbia ...continuano e verranno fatti anche ulteriori esami in laboratorio sui tubi e materialie sul ...La donna, 50 anni, operata d’urgenza all’addome e ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di Como. Il marito, Roberto Lusenti, portato in carcere al Bassone. Nell’appartamento sequestr ...Palloncini, addobbi per feste e accessori natalizi in vendita nonostante fossero privi del marchio CE. La guardia di finanza nei giorni scorsi ha sequestrato circa 38 mila articoli non ritenuti sicuri ...