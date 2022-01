Salernitana; a Verona senza 8 calciatori positivi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ciclo di tamponi effettuato in mattinata dalla Salernitana ha fatto emergere la positivita’ di un altro calciatore. Nel complesso i casi riscontrati dallo scorso 21 dicembre sono 13, di cui 11 atleti e 2 componenti dello staff. Tre calciatori si sono negativizzati e potranno tornare a lavorare con il gruppo. Per la trasferta di domenica a Verona, dunque, Stefano Colantuono dovra’ fare sicuramente a meno di otto calciatori che sono ancora alle prese con il virus. In base al nuovo protocollo, pero’, la trasferta non e’ in dubbio. Oggi, infatti, e’ terminato il periodo d’isolamento di cinque giorni che era stato applicato dall’Asl di SALERNO per i componenti del gruppo squadra entrati in contatto con i cinque positivi riscontrati lunedi’ all’interno del gruppo squadra. La negativita’ ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ciclo di tamponi effettuato in mattinata dallaha fatto emergere lata’ di un altro calciatore. Nel complesso i casi riscontrati dallo scorso 21 dicembre sono 13, di cui 11 atleti e 2 componenti dello staff. Tresi sono negativizzati e potranno tornare a lavorare con il gruppo. Per la trasferta di domenica a, dunque, Stefano Colantuono dovra’ fare sicuramente a meno di ottoche sono ancora alle prese con il virus. In base al nuovo protocollo, pero’, la trasferta non e’ in dubbio. Oggi, infatti, e’ terminato il periodo d’isolamento di cinque giorni che era stato applicato dall’Asl di SALERNO per i componenti del gruppo squadra entrati in contatto con i cinqueriscontrati lunedi’ all’interno del gruppo squadra. La negativita’ ...

