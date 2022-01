Quirinale | Mattarella consegna a Cristoforetti tricolore per Stazione spaziale**

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'astronauta dell'Esa Samantha, con il direttore generale dell'Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, e il capo di gabinetto del direttore generale dell'Esa, Elena Grifoni Winters. Nel corso dell'incontro, il Presidentehato ilche Samanthaporterà a bordo dellaSpaziale Internazionale (ISS) nella missione in programma per la primavera del 2022.

