Platini | “Si sono inventati tutto per non farmi diventare presidente Fifa”

"sono fuori, mi hanno bandito per quattro anni. Ma mi sto ancora battendo, non mollo. Alla fine vincerò. Non ho fatto niente di male. Mi hanno buttato fuori perché non volevano che diventassi presidente della Fifa. Hanno inventato arretrati di stipendio, una cosa finta, hanno parlato di corruzione. È incredibile quello che mi è caduto addosso". Così Michel Platini, che ai microfoni di Europe 1 si difende e si dichiara determinato a provare la propria innocenza. L'ex presidente dell'UEFA, che si era candidato per la presidenza della Fifa nel 2014, ha aggiunto: "Quello che mi ha disturbato è l'ingiustizia. Quello che fa male è la mediatizzazione. Quando vieni trattato da corrotto, da truffatore, accusato di riciclaggio…è terribile. Lo scopo era quello di buttarmi fuori. La Svizzera mi ha ...

