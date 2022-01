"Parcheggiati in una religione che non scalda il cuore": bomba di Papa Francesco, altro terremoto in Vaticano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una frase che sta facendo molto discutere quella, durissima, pronunciata da Papa Francesco nel corso dell'Omelia dell'Epifania. Una frase su cui si concentra Il Foglio, che a quanto accaduto dedica un commento. "Quando meno te l'aspetti, Papa Francesco approfitta per dare un'altra sferzata alla Chiesa un po' ripiegata su se stessa, poco dinamica e ancor meno missionaria nel senso più alto del termine", ricorda il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. "A che punto siamo nel viaggio della fede?", ha infatti domandato il Pontefice davanti a cardinali e vescovi convenuti nella basilica vaticana. "Non siamo da troppo tempo bloccati, Parcheggiati dentro una religione convenzionale, esteriore, formale, che non scalda più il cuore e non cambia la vita? ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una frase che sta facendo molto discutere quella, durissima, pronunciata danel corso dell'Omelia dell'Epifania. Una frase su cui si concentra Il Foglio, che a quanto accaduto dedica un commento. "Quando meno te l'aspetti,approfitta per dare un'altra sferzata alla Chiesa un po' ripiegata su se stessa, poco dinamica e ancor meno missionaria nel senso più alto del termine", ricorda il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. "A che punto siamo nel viaggio della fede?", ha infatti domandato il Pontefice davanti a cardinali e vescovi convenuti nella basilica vaticana. "Non siamo da troppo tempo bloccati,dentro unaconvenzionale, esteriore, formale, che nonpiù ile non cambia la vita? ...

