Ora Pillon ama Djokovic: galeotto fu un crocifisso (Di venerdì 7 gennaio 2022) Basta poco, anzi pochissimo, per piacere a Simone Pillon: vestirsi bene (il paPillon lo manda in estasi mistica), professare la fede e mostrare al mondo croci o rosari. Sarà per questo motivo che il numero uno al mondo del tennis maschile ha scalfito il cuore freddo del senatore della Lega che, per non perdere il trending topic del momento, ha deciso di esprimere il suo apprezzamento per la “battaglia” che sta affrontando in Australia. Mancava solamente l’invito a un doppio con la coppia Pillon-Djokovic a sconfiggere i nemici di tutto e di tutti. Pillon Djokovic, il leghista fa i complimenti al tennista bloccato in Australia “Questo ragazzo mi sta decisamente simpatico. Bravissimo nello sport, coraggioso, non ha paura di mostrare la sua fede cristiana e non si piega ai diktat del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Basta poco, anzi pochissimo, per piacere a Simone: vestirsi bene (il palo manda in estasi mistica), professare la fede e mostrare al mondo croci o rosari. Sarà per questo motivo che il numero uno al mondo del tennis maschile ha scalfito il cuore freddo del senatore della Lega che, per non perdere il trending topic del momento, ha deciso di esprimere il suo apprezzamento per la “battaglia” che sta affrontando in Australia. Mancava solamente l’invito a un doppio con la coppiaa sconfiggere i nemici di tutto e di tutti., il leghista fa i complimenti al tennista bloccato in Australia “Questo ragazzo mi sta decisamente simpatico. Bravissimo nello sport, coraggioso, non ha paura di mostrare la sua fede cristiana e non si piega ai diktat del ...

Advertising

statussquatter : RT @neXtquotidiano: INCROCI PERICOLOSI Ora #Pillon ama #Djokovic: galeotto fu un crocifisso - neXtquotidiano : INCROCI PERICOLOSI Ora #Pillon ama #Djokovic: galeotto fu un crocifisso - ricciosottone : Pillon ora per non vedere #DragRaceItalia su Real Time disdice l'abbonamento a Prime - ccrhtl : Voglio qualcuno che sia ossessionato da me tanto quanto Pillon è ossessionato dai “bAmBinI!!!” (un po’ sus ora che ci penso) - ex_smiles : RT @EliiiLuc: Vabbè ma ora occupiamoci delle cose serie, chi glielo dice a Pillon di andare in farmacia a procurarsi del Gaviscon che tra p… -