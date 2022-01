Opera, accoltella i genitori e poi fugge provocando un incidente stradale: arrestato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 28enne, in cura per problemi psichiatrici, ha ferito gravemente padre e madre al culmine di una violenta lite e poi li ha chiusi in casa. È stato arrestato dopo essersi scontrato con un’altra autovettura Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 28enne, in cura per problemi psichiatrici, ha ferito gravemente padre e madre al culmine di una violenta lite e poi li ha chiusi in casa. È statodopo essersi scontrato con un’altra autovettura

Advertising

CaressaGiovanni : Figlio accoltella genitori a Opera, la coppia è ancora in gravi condizioni - statodelsud : Opera, accoltella i genitori: marito e moglie ancora in gravi condizioni - Pino__Merola : Opera, accoltella i genitori: marito e moglie ancora in gravi condizioni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Opera, accoltella i genitori: marito e moglie ancora in gravi condizioni - SkyTG24 : Opera, accoltella i genitori: marito e moglie ancora in gravi condizioni -