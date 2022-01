Napoli, perché i tre calciatori in quarantena hanno giocato. Ora la Serie A cerca di uscire dal caos: il 12 vertice con Regioni e governo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Partite fantasma, comunicati delle Asl, rinvii destinati a trascinare la disputa dal campo alle stanze dei tribunali. Ma anche giocatori in quarantena che scendono in campo. Nel giorno della ripresa, seppur zoppa, della Serie A, le regole che il calcio si era dato per portare avanti il suo show hanno rivelato tutta la loro inadeguatezza. Così come i vertici del pallone, che non hanno agito per tempo di fronte a una situazione che era evidentemente critica già dopo Natale, quando il campionato era fermo e ci sarebbe stato tempo e modo per intervenire. Ora invece il calcio è ripartito, nel caos più totale. Il primo passo della Lega Serie A è stato quello di adottare un nuovo protocollo, sulla falsariga di quello utilizzato dalla Uefa: le squadre da adesso in poi avranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Partite fantasma, comunicati delle Asl, rinvii destinati a trascinare la disputa dal campo alle stanze dei tribunali. Ma ancheri inche scendono in campo. Nel giorno della ripresa, seppur zoppa, dellaA, le regole che il calcio si era dato per portare avanti il suo showrivelato tutta la loro inadeguatezza. Così come i vertici del pallone, che nonagito per tempo di fronte a una situazione che era evidentemente critica già dopo Natale, quando il campionato era fermo e ci sarebbe stato tempo e modo per intervenire. Ora invece il calcio è ripartito, nelpiù totale. Il primo passo della LegaA è stato quello di adottare un nuovo protocollo, sulla falsariga di quello utilizzato dalla Uefa: le squadre da adesso in poi avranno ...

Dybala e Bernardeschi "Un pareggio che non ci basta" TORINO - Un pareggio che non soddisfa, anche perchè il quarto posto occupato dall'Atalanta dista ora tre lunghezze. La Juventus non va oltre l'1 - 1 allo Stadium contro il Napoli e non nasconde la delusione per un risultato che, agli uomini di Max Allegri, piace davvero poco. 'Un bene tornare in campo dopo la sosta, ora pensiamo alla prossima gara', scrive su Instagram ...

