Multa per i no vax, Burioni non ci crede: "Grottesca buffonata", furia sul governo (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'obbligo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarà valido da subito, poiché le norme che lo prevedono entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto - legge nella Gazzetta ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'obbligo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarà valido da subito, poiché le norme che lo prevedono entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto - legge nella Gazzetta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - dietnam : Sto ancora ridendo per i 100 euro di multa se gli over 50 decidono di non vaccinarsi. - repubblica : Obbligo vaccino per gli over 50, la multa sara' di 100 euro 'una tantum' ma sara' impossibile sfuggire. Polemiche s… - peppegiustolisi : A gente disposta a farsi il tampone ogni due giorni per circolare liberamente fanno una multa da 100 euro una tantu… - iopunto67 : RT @aforista_l: L'obbligo vaccinale prevede una multa di 100 (dicasi cento) euro per chi non ottempera. Paurona proprio. -