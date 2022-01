Monoclonali: utilizzo in crescita. Toscana terza per numero di pazienti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gennaio 2022 - Toscana terza regione per uso di Monoclonali , la cui prescrizione è in crescita. Sono stati 32.513, da marzo 2021 ad oggi, in Italia, i pazienti con Covid - 19 iscritti nei ... Leggi su lanazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gennaio 2022 -regione per uso di, la cui prescrizione è in. Sono stati 32.513, da marzo 2021 ad oggi, in Italia, icon Covid - 19 iscritti nei ...

Advertising

AthanasiusKirc3 : @muntzer_thomas Le condizioni di utilizzo individuano persone a rischio che non sono ancora state ospedalizzate (an… - BuIISitting : RT @EmeiMarkus: @MessoraClaudio @CassanoOfficial inoltre mi piacerebbe sapere da Bassetti che cure sta utilizzando, non starà mica utilizza… - 3_carpe : RT @EmeiMarkus: @valy_s Qualcuno ha mai spiegato anche il sotto-utilizzo dei monoclonali fino ad ora? - EmeiMarkus : @MessoraClaudio @CassanoOfficial inoltre mi piacerebbe sapere da Bassetti che cure sta utilizzando, non starà mica… - MP04011972 : RT @EmeiMarkus: @valy_s Qualcuno ha mai spiegato anche il sotto-utilizzo dei monoclonali fino ad ora? -