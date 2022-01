Monitoraggio Iss, impennata di casi in Toscana: è qui l'incidenza più alta. Superati i 1.000 ricoveri (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell'ultima settimana nella nostra regione si sono registrati 2680 casi per 100mila abitanti. Si va verso la zona gialla Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell'ultima settimana nella nostra regione si sono registrati 2680per 100mila abitanti. Si va verso la zona gialla

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - Edogio64 : RT @BarbaraRaval: Aggiornamento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità relativo al monitoraggio dei dati Covid del 28 dicembre 2021. S… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Monitoraggio #Covid Cabina di regia @istsupsan e @MinisteroSalute: 'Rt in forte aumento e ben al di sopra della soglia #ep… - solops : Covid, Monitoraggio ISS: Il Piemonte ha la più alta occupazione di terapie intensive insieme a Trento e le Marche - quotidianopiem : Covid, Monitoraggio ISS: Il Piemonte ha la più alta occupazione di terapie intensive insieme a Trento e le Marche -