Mathias Énard, un anti-Houellebecq vitale che profuma di Rabelais (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un anti Houellebecq si aggira per la Francia. Da qualche mese anche da noi, grazie all’editore e/o, e a Yasmina Melaouah che firma la scoppiettante traduzione del “Banchetto annuale della confraternita dei becchini”. Un romanzo che non ha bisogno di arrivare a pagina 599 (su 743) per decollare, come ha puntualizzato una recensora di buona volontà non propriamente entusiasta di “Annientare”. Come non ricavarne che il lettore non pagato ma pagante, che dovrà comprare il libro con i suoi soldini, dovrà accollarsi una tara sproporzionata al peso della merce? L’anti Houellebecq – non ha goduto di un lancio a reti unificate, come il discorso di Sergio Mattarella, né di copie protette da codici per lettura segretissima di pochi eletti – si chiama Mathias Énard. Un cinquantenne barbuto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unsi aggira per la Francia. Da qualche mese anche da noi, grazie all’editore e/o, e a Yasmina Melaouah che firma la scoppiettante traduzione del “Banchetto annuale della confraternita dei becchini”. Un romanzo che non ha bisogno di arrivare a pagina 599 (su 743) per decollare, come ha puntualizzato una recensora di buona volontà non propriamente entusiasta di “Annientare”. Come non ricavarne che il lettore non pagato ma pagante, che dovrà comprare il libro con i suoi soldini, dovrà accollarsi una tara sproporzionata al peso della merce? L’– non ha goduto di un lancio a reti unificate, come il discorso di Sergio Mattarella, né di copie protette da codici per lettura segretissima di pochi eletti – si chiama. Un cinquantenne barbuto ...

maxmul73 : RT @georgienonfa: I consigli di lettura che ho dato all? amic? di #TabulaRasa per @Radiondarossa: – Arabpop, Tamu – Il figlio della fortun… - georgienonfa : I consigli di lettura che ho dato all? amic? di #TabulaRasa per @Radiondarossa: – Arabpop, Tamu – Il figlio della… - elisabandini12 : RT @georgienonfa: «Poi gli ho chiesto se fosse molto triste e mi ha risposto con questa frase che non dimenticherò facilmente, non so che f… - Cindiequindi : RT @georgienonfa: «Poi gli ho chiesto se fosse molto triste e mi ha risposto con questa frase che non dimenticherò facilmente, non so che f… - marcoarchetti : RT @georgienonfa: «Poi gli ho chiesto se fosse molto triste e mi ha risposto con questa frase che non dimenticherò facilmente, non so che f… -

Ultime Notizie dalla rete : Mathias Énard Dedica 2022 allo scrittore francese Mathias Enard, premio Gouncort È Mathias Énard , uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015 per 'Bussola' , romanzo per il quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro, il protagonista ...

Sarà lo scrittore francese Mathias Enard il protagonista del festival Dedica 2022 In programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo È il francese Mathias Enard, uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015 per "Bussola" (Edizioni e/o), romanzo definito dalla critica "capolavoro", il protagonista della 28esima ...

Mathias Énard, un anti-Houellebecq vitale che profuma di Rabelais Il Foglio , uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015 per 'Bussola' , romanzo per il quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro, il protagonista ...In programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo È il franceseEnard, uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015 per "Bussola" (Edizioni e/o), romanzo definito dalla critica "capolavoro", il protagonista della 28esima ...