Martina Maccherone, 4 ladre le svaligiano la casa: “Hanno portato via tutto, anche i biberon e i porta-ciucci. Ora non posto più sui social” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono impressionanti: riprendono quattro donne – vestite in modo elegante – che escono indisturbate dal palazzo con valige, custodie per abiti e borse griffate portate a mano con nonchalance, come se stessero partendo per una vacanza. Peccato che tutto quel ben di Dio fosse in realtà il bottino del furto che avevano appena compiuto nella notte di Capodanno a casa di Martina Maccherone, 30 anni, head of influencer marketing di Westwing e influencer nota anche per essere una delle migliori amiche di Chiara Ferragni. È stata lei stessa a pubblicare i filmati delle ladre sul suo profilo Instagram, sfogandosi con i suoi follower: ora, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato quanto successo quella sera, mentre lei e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono impressionanti: riprendono quattro donne – vestite in modo elegante – che escono indisturbate dal palazzo con valige, custodie per abiti e borse griffatete a mano con nonchalance, come se stessero partendo per una vacanza. Peccato chequel ben di Dio fosse in realtà il bottino del furto che avevano appena compiuto nella notte di Capodanno adi, 30 anni, head of influencer marketing di Westwing e influencer notaper essere una delle migliori amiche di Chiara Ferragni. È stata lei stessa a pubblicare i filmati dellesul suo profilo Instagram, sfogandosi con i suoi follower: ora, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato quanto successo quella sera, mentre lei e ...

Advertising

Federic82601142 : Martina Maccherone svaligiata la casa da 4 donne ha detto'lo schifo'.Le donne sono 5:'che schifio'. La quinta è Lam… - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni, l`amica Martina Maccherone derubata: `Mort***i vostra`, la foto choc – Libero Quotidiano #chiara… - MassiAlbertOne : @Corriere Addirittura…. Ma mi sovviene una domanda. Ma chi cazzo è Martina Maccherone?? - Polemikoasi : Martina Maccherone dopo il furto in casa: «Presi anche i biberon. Ora ho paura a postare la mia vita» @corriere… - elianto63 : @Corriere Martina Maccherone chi? Se non seguissi il @Corriere per leggere le stupidaggini che tuittano quotidianam… -