Malore per l'influencer che vende peti in barattolo: in ospedale per colpa della dieta... (Di venerdì 7 gennaio 2022) Potrebbe essere la fine di una promettente carriera. Stephanie Matto , l'influencer che ha dichiarato di guadagnare 60mila euro a settimana vendendo i suoi peti in barattolo , è stata ricoverata per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Potrebbe essere la fine di una promettente carriera. Stephanie Matto , l'che ha dichiarato di guadagnare 60mila euro a settimanando i suoiin, è stata ricoverata per ...

Ultime Notizie dalla rete : Malore per Malore per l'influencer che vende peti in barattolo: in ospedale per colpa della dieta... Stephanie Matto , l'influencer che ha dichiarato di guadagnare 60mila euro a settimana vendendo i suoi peti in barattolo , è stata ricoverata per un malore che lei ha scambiato per un attacco di ...

Incidente stradale mortale sulla SS166 tra Capaccio Paestum e Roccadaspide Non è escluso che l'uomo possa aver avuto un improvviso malore che lo ha portato a perdere il controllo della vettura. Sulla dinamica dell'incidente indagano le forze dell'ordine. Per ricevere le ...

Tragedia a Coazze: malore mentre va dal parrucchiere, donna muore in strada TorinoToday Tragedia nel mondo della vela giovanile: è morto Claudio Brighenti Il noto allenatore del Circolo Vela Toscolano Maderno, Claudio Brighenti, in seguito a un malore si è spento durante il raduno per una regata. Doveva essere la solita festa della vela il Trofeo Campob ...

Malore durante la riabilitazione, morto l'ex comandante della polizia municipale Terrin PADOVA - Ieri mattina avrebbe dovuto vedere la moglie e la figlia. Una visita attesa, posticipata di un giorno, perché entrambe si erano recate il giorno prima a salutarlo, ma non ...

