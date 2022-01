Mafia: Raffaele Lombardo assolto dalla Corte appello di Catania (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Corte d’appello di Catania ha assolto l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, per concorso esterno all’associazione e corruzione elettorale. La Corte ha assolto Lombardo dall’accusa di concorso esterno perché il fatto non sussiste e da quella di reato elettorale aggravato dall’avere favorito la Mafia per non avere commesso il fatto. Alla lettura della sentenza l’ex leader del Mpa non first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lad’dihal’ex presidente della Regione Siciliana,, per concorso esterno all’associazione e corruzione elettorale. Lahadall’accusa di concorso esterno perché il fatto non sussiste e da quella di reato elettorale aggravato dall’avere favorito laper non avere commesso il fatto. Alla lettura della sentenza l’ex leader del Mpa non first appeared on il Mattino di Sicilia.

ilriformista : L’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo assolto sia dall’accusa di concorso esterno che di corruzione elettora… - CarloSantaroni : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - GiuseppeCima : RT @GuidoCrosetto: È stato assolto in appello Raffaele Lombardo. Ma poco importa perché era già stato condannato quando ricevette l’avviso… - alexpinnisi : Ecco un altro politico che si aggiunge alla lista di chi ha dovuto difendersi in tutte le aule ed aspettare oltre u… - vitube8991 : RT @esposito18669: #raffaelelombardo assolto dopo 10 anni da accuse gravissime. Avanti il prossimo -