Liv Morgan ne è certa: “William Regal mancherà a tutti” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella giornata di ieri il mondo del wrestling si è fermato ancora una volta negli ultimi mesi. La WWE ha messo alla porta altri due nomi altisonanti, il primo è quello nuovamente di Samoa Joe, il secondo è indubbiamente quello di William Regal, ex wrestler dalla grandissima esperienza globale e mente dietro alla vecchia versione di NXT ovvero quella non ancora gestita in prima persona da Vince McMahon. C’è stato malumore all’interno del backstage e molti atleti si stanno in queste ore esprimendo a riguardo. L’ultima è stata proprio Liv Morgan che lo ricorda durante il suo periodo allo show giallo. Un mentore eccezionale “Regal è un uomo intenso dal cuore dolce. Era capace di ascoltare all’infinito i nostri promo ed era sempre molto onesto con noi a differenza di altri. Aveva sempre un consiglio da darti o ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella giornata di ieri il mondo del wrestling si è fermato ancora una volta negli ultimi mesi. La WWE ha messo alla porta altri due nomi altisonanti, il primo è quello nuovamente di Samoa Joe, il secondo è indubbiamente quello di, ex wrestler dalla grandissima esperienza globale e mente dietro alla vecchia versione di NXT ovvero quella non ancora gestita in prima persona da Vince McMahon. C’è stato malumore all’interno del backstage e molti atleti si stanno in queste ore esprimendo a riguardo. L’ultima è stata proprio Livche lo ricorda durante il suo periodo allo show giallo. Un mentore eccezionale “è un uomo intenso dal cuore dolce. Era capace di ascoltare all’infinito i nostri promo ed era sempre molto onesto con noi a differenza di altri. Aveva sempre un consiglio da darti o ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Liv Morgan ne è certa: 'William Regal mancherà a tutti' - - TSOWrestling : Gli atleti #WWE continuano a manifestare la tristezza per questo licenziamento #TSOW // #TSOS - zazoomblog : Ruby Soho: “Lottare con Liv Morgan è stato uno dei miei periodi preferiti” - #Soho: #“Lottare #Morgan #stato… - Zona_Wrestling : #WWE Ruby Soho: 'In WWE non è stato tempo sprecato, lottare con Liv Morgan è stato uno dei miei periodi preferiti'… - TreesThinking : Liv Morgan/Carmella/Zelina - Donatella MV -

Ultime Notizie dalla rete : Liv Morgan I risultati di WWE Day 1: un clamoroso cambio di titolo e molto altro WWE Raw Women's Championship : Becky Lynch batte Liv Morgan Anche questa volta Liv Morgan si è vista sfumare il sogno di essere campionessa: neanche una ben assestata sunset flip powerbomb è bastata ...

La card completa di Day 1, il nuovo evento della WWE Riuscirà il campione in carica a mantenere il titolo attorno alla vita? WWE Raw Women's Championship : Becky Lynch vs Liv Morgan Liv Morgan avrà nuovamente l'occasione di provare a diventare ...

Liv Morgan commenta il rilascio di William Regal The Shield Of Wrestling Liv Morgan commenta il rilascio di William Regal William Regal è stato incredibilmente rilasciato dalla WWE, e Liv Morgan ha commentato il fatto, affermando che mancherà molto ...

Liv Morgan elogia William Regal dopo il suo licenziamento dalla WWE Home; WWE News; wrestling; Nell'ondata di licenziamenti che ha travolto NXT nelle ultime ore, sicuramente il nome di William Regal non è passato inosservato, che insieme a Road D ...

WWE Raw Women's Championship : Becky Lynch batteAnche questa voltasi è vista sfumare il sogno di essere campionessa: neanche una ben assestata sunset flip powerbomb è bastata ...Riuscirà il campione in carica a mantenere il titolo attorno alla vita? WWE Raw Women's Championship : Becky Lynch vsavrà nuovamente l'occasione di provare a diventare ...William Regal è stato incredibilmente rilasciato dalla WWE, e Liv Morgan ha commentato il fatto, affermando che mancherà molto ...Home; WWE News; wrestling; Nell'ondata di licenziamenti che ha travolto NXT nelle ultime ore, sicuramente il nome di William Regal non è passato inosservato, che insieme a Road D ...