Lasciano le luci dell'albero accese e la casa va a fuoco: intossicati madre e figli di 9 anni e 11 mesi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una disattenzione apparentamente banale ma che poteva finire in tragedia. È successo la notte del 6 gennaio scorso in un appartamento sito in via del Ginnasio, a Viterbo. L'incendio sarebbe stato innescato dalle luci dell'albero di Natale che rimaste accese tutta la notte avrebbero provocato un cortocircuito. Leggi anche: Incendio sulla A12, chiusa l'autostrada Roma-Civitavecchia: traffico bloccato intossicati madre e figli di 9 anni e 11 mesi Attimi di paura per una madre e i suoi due bambini di 9 anni e 11 mesi, che mentre l'incendio divampava tra le mura della loro abitazione stavano dormendo. La donna è i bambini sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati poi al pronto soccrso a causa di ...

