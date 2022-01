La 19enne molestata dagli immigrati in Duomo | “Io terrorizzata | erano tanti e violenti”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gen — «Cinquanta secondi di terrore»: una delle vittime delle molestie di gruppo andate in scena a Capodanno nei pressi di Piazza, a Milano, definisce così l’assalto subìto ad opera di una torma di stranieri che il 1° gennaio hanno seminato il panico nel capoluogo lombardo. Ragazza violentata a Milano, ora si cercano i colpevoli Lo spaventoso episodio è avvenuto intorno all’una e mezza, alle spalle del monumento a Vittorio Emanuele II. La giovane, una studentessa fuorisede di solo 19 anni, è stata strappata alla presa di decine di maniagenti in tenuta antisommossa dopo un minuto di angosciosa prigionia. L’aggressione è stata immortalata in un video diventato immediatamente virale. Si sentono le urla gutturali degli, esclamazioni in arabo, grida femminili, disperate richieste di aiuto. la ...

Parla lapalpeggiata da una trentina di ragazzi mentre festeggiavano il Capodanno in centro a Milano. La Sardone: "Come Colonia, ostaggio di branchi di delinquenti stranieri"Non sarebbe la sola vittima del branco laaccerchiata, aggredita eda una trentina di giovani in Piazza Duomo a Milano nella notte di Capodanno . Un secondo video, realizzato e pubblicato da Alanews , mostra altre due giovane ...Le indagini sulla violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne, avvenuta in piazza Duomo la notte di Capodanno, si stanno allargando anche ad altri ...Richiama alla mente le scene vissute a Colonia e in altre città tedesche la notte di Capodanno 2016. Il fatto avvenuto a Milano è grave, è indice di una mancata volontà di integrazione Giuseppe Valdit ...