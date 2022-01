Istat | deficit Pil cala al 6 | 2% in terzo trimestre

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel2021 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al - 6,2% ( - 9,8% nello stessodel 2020). Lo rileva l', spiegando che "l'...

E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell', che che rileva unal 6,2% del PIL rispetto al 9,8% del terzo trimestre 2020. Il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi ...Nel terzo trimestre 2021 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (AP) in rapporto al Pil è stato pari al - 6,2% dal - 9,8% nello stesso trimestre del 2020. Lo rende noto oggi l'nel report 'Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società'. Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi ...ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre 2021 l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al ...(Teleborsa) - Cala il deficit pubblico nel terzo trimestre, per effetto di un aumento delle entrate, che ha più che compensato l'aumento delle uscite. E' quanto emerge dall'ultimo ...