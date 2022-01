Influencer noleggiano un aereo privato e organizzano un party in volo: rischiano il carcere. L’ira di Trudeau: “Banda di idioti, Ostrogoti in vacanza” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si è trasformata in una brutta avventura e in una gogna politico-mediatica il viaggio di fine anno di un gruppo di Influencer canadesi. Questi, tutti giovannissimi, hanno noleggiato un aereo privato per andare da Montreal a Cancun, in Messico, e durante le ore di volo hanno messo in piedi un party sfrenato, facendo baldoria senza mascherine né distanziamento sociale, anzi, bevendo, cantando e danzando con la musica diffusa da altoparlanti, come documentano le immagini che loro stessi hanno condiviso sui social. Peccato però che mentre loro si abbandonavano a ogni eccesso ad alta quota, quei video avessero già fatto discutere, suscitando polemiche e i primi provvedimenti. Il loro comportamento ha suscitato infatti grande indignazione in Canada e persino nel governo, dove il premier Justin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si è trasformata in una brutta avventura e in una gogna politico-mediatica il viaggio di fine anno di un gruppo dicanadesi. Questi, tutti giovannissimi, hanno noleggiato unper andare da Montreal a Cancun, in Messico, e durante le ore dihanno messo in piedi unsfrenato, facendo baldoria senza mascherine né distanziamento sociale, anzi, bevendo, cantando e danzando con la musica diffusa da altoparlanti, come documentano le immagini che loro stessi hanno condiviso sui social. Peccato però che mentre loro si abbandonavano a ogni eccesso ad alta quota, quei video avessero già fatto discutere, suscitando polemiche e i primi provvedimenti. Il loro comportamento ha suscitato infatti grande indignazione in Canada e persino nel governo, dove il premier Justin ...

