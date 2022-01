Icardi-Wanda, caos in famiglia. Il figlio di Maxi Lopez è furioso: «Non lo sopporto più» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il caos in casa Icardi non sembra finire più. Dal Wandagate sono passati, ormai, quattro mesi, ma gli strascichi del tradimento con Eugenia La China Suarez non sembrano aver fine. La vicenda è ormai nota a tutti, Mauro Icardi ha passato una notte in un albergo di Parigi con l’attrice argentina, mentre Wanda Nara era a Milano per la Fashion Week. E mentre la moglie e agente dell’attaccante del Paris Saint Germain sembra aver superato e perdonato Maurito, in casa il clima non è ancora tornato alla normalità. L’ex Inter sta facendo di tutto per farsi perdonare da tutti i componenti della famiglia. Tra regali, dichiarazioni social e la collana a forma di cuore con i nomi di tutti i componenti della famiglia, Icardi non sta badando a spese per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilin casanon sembra finire più. Dalgate sono passati, ormai, quattro mesi, ma gli strascichi del tradimento con Eugenia La China Suarez non sembrano aver fine. La vicenda è ormai nota a tutti, Mauroha passato una notte in un albergo di Parigi con l’attrice argentina, mentreNara era a Milano per la Fashion Week. E mentre la moglie e agente dell’attaccante del Paris Saint Germain sembra aver superato e perdonato Maurito, in casa il clima non è ancora tornato alla normalità. L’ex Inter sta facendo di tutto per farsi perdonare da tutti i componenti della. Tra regali, dichiarazioni social e la collana a forma di cuore con i nomi di tutti i componenti dellanon sta badando a spese per ...

Advertising

Sport_Fair : Clima teso in casa #Icardi I figli di #WandaNara e #MaxiLopez non vogliono più saperne di Maurito - baluardo74 : @Erfaina1988 Icardi notizie da Wanda? - JoIloveJu : Con Wanda o senza Wanda, con i chiletti in piú o senza, Mauro Icardi sarebbe una benedizione. ? - superdrumm : E niente non abbiamo un centravanti che sappia buttarla dentro. Cosa cazzo sta aspettando Agnelli a comprare… - ninobizzintino : Provo a leggere tra le righe, del tutto arbitrariamente e fo se applicando molta fantasia e malizia. PSG: 'non ci s… -