I Santi di Venerdì 7 Gennaio 2022

San RAIMONDO DE PENAFORT Sacerdote – Memoria Facoltativa
Peñafort (Catalogna), 1175 – Barcellona, 6 Gennaio 1275

Figlio di signori catalani, nasce a Peñafort nel 1175. Comincia gli studi a Barcellona e li termina a Bologna. Qui conosce il genovese Sinibaldo Fieschi, poi papa Innocenzo IV. Di ritorno a Barcellona, Raimondo è nominato canonico della cattedrale. Ma nel 1222 si apre in città un convento dell'Ordine dei Predicatori, fondato pochi anni prima da san Domenico. E lui lascia il canonicato per farsi domenicano. Nel 1223 aiuta il futuro santo Pietro Nolasco a fondare l'Ordine dei Mercedari per il riscatto degli schiavi cristiani.

San GIULIANO DI GOZZANO Diacono IV secolo
Diacono missionario, forse oriundo della Grecia, venne a predicare nell'alto novarese. Forse si trasferì in Italia con il fratello Giulio, sacerdote, perché disgustati dagli errori ariani.

L'Epifania tutte le feste si porta via ... che ne varda e ne conforta e ne varda duti quanti, lode in cielo a duti i santi". Santa Lucia e le ... nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato. Si tratta di riti di preghiera e di penitenza ...

