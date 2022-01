I dubbi nel Cts sull'obbligo vaccinale per gli over 50 deciso dal governo (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Alcuni componenti del Comitato tecnico scientifico hanno manifestato dei dubbi sulla scelta del Governo di imporre l'obbligo vaccinale per gli over 50. A quanto apprende l'AGI, sarebbe in discussione l'"utilità" della misura dal punto di vista della comunità scientifica che sulla questione appare divisa. A non convincere alcuni esponenti del Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute è l'utilizzo dello strumento dell'obbligatorietà con riferimento, in particolare, alla variante Omicron che presenta caratteristiche peculiari, tra cui l'elevata contagiosità, rispetto alle altre finora dominanti. "Non è un caso che il Cts non sia stato consultato in relazione al provvedimento sull'obbligo vaccinale ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Alcuni componenti del Comitato tecnico scientifico hanno manifestato deia scelta del Gno di imporre l'per gli50. A quanto apprende l'AGI, sarebbe in discussione l'"utilità" della misura dal punto di vista della comunità scientifica chea questione appare divisa. A non convincere alcuni esponenti del Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute è l'utilizzo dello strumento dell'obbligatorietà con riferimento, in particolare, alla variante Omicron che presenta caratteristiche peculiari, tra cui l'elevata contagiosità, rispetto alle altre finora dominanti. "Non è un caso che il Cts non sia stato consultato in relazione al provvedimento...

Advertising

Furigana109 : Nel caso ci fossero stati dubbi ora arrivano le certezze. Non è più una questione di vaccino ma di permeabilità del… - CiccioSunyata : Leggete qui I dubbi del Cts sull'obbligo vaccinale per gli over 50 imposto dal governo - Lindinniato : @Artistadelcont1 @MatteoSorren E oh l ha detto l entità tifosi nel settore ospiti, come puoi avere dei dubbi? - TgrRaiSicilia : Nel #tg delle 14: Calcio. Sui campionati pesano le incertezze della pandemia. Nel palermo venti positivi, fra gioca… - AlfonsoFuggetta : @LucaFerrettiIta Non ho dubbi. Non entro nemmeno nel merito anche perché non ne ho le competenze. È proprio un modo di fare che deve finire. -