Gli Usa cercano la pace in Etiopia. E il contenimento turco (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'inviato degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, fa visita in Etiopia per colloqui con alti funzionari governativi in mezzo a nuove speranze per un cessate il fuoco duraturo nel conflitto tra Addis Abeba e i ribelli del Tigray. Guerra che va avanti da 14 mesi e ha già prodotto una crisi umanitaria. Da novembre, quando le truppe del Tigray People's Liberation Front (Tplf) si sono fatte strada verso sud, arrivando a 200 miglia dalla capitale Addis Abeba, il governo ha lanciato un'offensiva per respingere i tigrini più a nord, fuori da Afar e Amhara e di nuovo nella loro regione di origine. La campagna militare è stata dura, a tratti spietata: su entrambi i fronti pesano accuse di crimini di guerra, non discriminazione dei bersagli, sabotaggi degli aiuti umanitari, azioni violente contro i civili. Gli Stati Uniti hanno seguito costantemente la vicenda, ...

