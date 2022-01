Gioielleria Galdi | 100 anni al servizio dei salernitani

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 7 gennaio 2022) di Alessandro Scimone Le sorelle Cristina e Juanitacontinuano la tradizione della loro famiglia trasformando il proprio lavoro in passione. Esperienza, competenza e professionalità nel settore dellae dell’orologeria sono i punti di forza della loro boutique, situata sul corso?Vittorio?Emanuele. Una storia iniziata oltre 100fa, con Alberto, che agli inizi del 1900, apre il primo negozio nel centro storico di?Salerno. Con gli, anche il figlio Antonio decide di lavorare nell’attività del padre.?Insieme danno il via ad scuola di orologeria culminata con il premio “Gran diploma e medaglia” per aver inventato un orologio con 5di carica. Antonio si trasferisce poi in Svizzera per accrescere le proprie conoscenze.?Siamo nel 1954 e dopo una lunga ...