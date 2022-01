Fondi, ai bambini in quarantena la calza della Befana arriva dai volontari (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fondi – Ieri mattina decine di bambini in quarantena hanno trovato la calza della Befana a casa grazie all’iniziativa che abbiamo portato avanti con l’aiuto di numerose attività commerciali della città. “Chiesa di Fondi”, “Fare Verde” e le altre Associazioni promotrici del Progetto “Spesa Solidale”, hanno provato a risollevare il morale dei più piccoli, permettendo anche a chi è impossibilitato ad uscire, perché in quarantena preventiva, di ricevere la tradizionale calza della Befana tanto attesa. Calze ricche di dolciumi e caramelle, donate da volontari delle Associazioni coinvolte e da numerosi concittadini, ma anche e soprattutto grazie alla sensibilità di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022)– Ieri mattina decine diinhanno trovato laa casa grazie all’iniziativa che abbiamo portato avanti con l’aiuto di numerose attività commercialicittà. “Chiesa di”, “Fare Verde” e le altre Associazioni promotrici del Progetto “Spesa Solidale”, hanno provato a risollevare il morale dei più piccoli, permettendo anche a chi è impossibilitato ad uscire, perché inpreventiva, di ricevere la tradizionaletanto attesa. Calze ricche di dolciumi e caramelle, donate dadelle Associazioni coinvolte e da numerosi concittadini, ma anche e soprattutto grazie alla sensibilità di ...

