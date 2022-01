Filippine, i No vax che escono di casa rischiano l’arresto. Duterte: «Mettono tutti in pericolo» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle Filippine chi esce di casa senza aver completato il ciclo vaccinale contro il Coronavirus rischia l’arresto. È la misura decisa dal presidente dell’arcipelago, Rodrigo Duterte, al termine di un vertice della task force anti-Covid. Stando a quanto riferito dal portavoce del presidente, la direttiva è valida su tutto il territorio nazionale ed è stata stabilita «per fermare la diffusione del Coronavirus e proteggere i cittadini, perché l’essere non vaccinati mette tutti in pericolo». Prima di questo intervento drastico, erano state adottate altre misure restrittive ai viaggi e alle attività per le persone non vaccinate nell’area metropolitana di Manila: era stato loro concesso di uscire dalle abitazioni solo per ragioni essenziali. Con la nuova decisione, a partire da domenica, ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nellechi esce disenza aver completato il ciclo vaccinale contro il Coronavirus rischia. È la misura decisa dal presidente dell’arcipelago, Rodrigo, al termine di un vertice della task force anti-Covid. Stando a quanto riferito dal portavoce del presidente, la direttiva è valida su tutto il territorio nazionale ed è stata stabilita «per fermare la diffusione del Coronavirus e proteggere i cittadini, perché l’essere non vaccinati mettein». Prima di questo intervento drastico, erano state adottate altre misure restrittive ai viaggi e alle attività per le persone non vaccinate nell’area metropolitana di Manila: era stato loro concesso di uscire dalle abitazioni solo per ragioni essenziali. Con la nuova decisione, a partire da domenica, ...

