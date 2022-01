Eriksen, arriva la notizia che tutti aspettavano! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dalla Nazionale alla Nazionale. Christian Eriksen potrebbe tornare a vestire la maglia della sua nazione, l’ultima con la quale abbiamo apprezzato le sue giocate. A confermarlo è stato proprio il ct danese, Kasper Hjulmand, a DR: “Eriksen può giocare in tutte le squadre del mondo se torna sui suoi livelli, questo consentirebbe anche a noi di renderlo arruolabile in vista del Mondiale“. Hjulmand Eriksen DanimarcaHjulmand ha ammesso di sentire spesso il fuoriclasse danese, confermando però che verranno fatte delle valutazioni. “Si è allenato tanto e ha iniziato un percorso per poter raggiungere nuovamente i suoi livelli. Sono sicuro che tornerà presto il giocatore di prima considerato che per anni è stato il titolare fisso della Danimarca. Dimostrerà nuovamente il suo valore ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dalla Nazionale alla Nazionale. Christianpotrebbe tornare a vestire la maglia della sua nazione, l’ultima con la quale abbiamo apprezzato le sue giocate. A confermarlo è stato proprio il ct danese, Kasper Hjulmand, a DR: “può giocare in tutte le squadre del mondo se torna sui suoi livelli, questo consentirebbe anche a noi di renderlo arruolabile in vista del Mondiale“. HjulmandDanimarcaHjulmand ha ammesso di sentire spesso il fuoriclasse danese, confermando però che verranno fatte delle valutazioni. “Si è allenato tanto e ha iniziato un percorso per poter raggiungere nuovamente i suoi livelli. Sono sicuro che tornerà presto il giocatore di prima considerato che per anni è stato il titolare fisso della Danimarca. Dimostrerà nuovamente il suo valore ...

