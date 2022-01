Draghi non ferma De Luca, c’è l’ordinanza: infanzia, elementari e medie chiuse fino al 29 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante il no del Governo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca va avanti sulla non riapertura delle scuole medie ed elementari. Anticipando con una nota l’ordinanza numero 1 del 2022 si legge che “con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022 è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado“. l’ordinanza, inoltre, prevede che: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante il no del Governo, il governatore della Campania, Vincenzo Deva avanti sulla non riapertura delle scuoleed. Anticipando con una notanumero 1 del 2022 si legge che “con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento eal 29 gennaio 2022 è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado“., inoltre, prevede che: dalle ore 22,00 ealle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande ...

Advertising

ladyonorato : Lo dico sin d’ora: i partiti che sosterranno #Draghi alla Presidenza della Repubblica non potranno mai più togliers… - lucatelese : Curioso che sui giornali di oggi nessuno si chieda come mai Draghi non ha spiegato lui stesso al paese la decisione… - il_pucciarelli : Draghi che non fa la conferenza stampa è doppiamente incomprensibile se si pensa che quando invece la fa è tutto un applauso - sonocarl : #StadiChiusi io non ci sono mai andato perché non mi interessa ma per chi ci va spesso sarà un duro colpo questo Dr… - frances71094867 : RT @Danireport: Leggo tanti che invocano chiusure per arginare il dilagare di omicron. Forse non hanno ancora afferrato che Draghi non ha l… -